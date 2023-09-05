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النائب العام: أكثر من 700 ألف قضية لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 03:56 مساء
النائب العام: أكثر من 700 ألف قضية لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا
النائب العام الصديق الصور متحدثا خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، الثلاثاء 5 سبتمبر 2023. (بث مباش)
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أكد النائب العام المستشار الصديق الصور أن إجمالي عدد القضايا لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا يبلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في ليبيا «ليس مثاليًا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق»، وأنهم يعملون بالتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات الأمنية «للحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليًا».

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، إن «الإحصائية الرسمية المتوفرة لدينا الآن التي يجري إدراجها في منظومة التحول الرقمي من العام 2000 حتى 2023 عددها 707 آلاف و20 قضية في كل مناطق ليبيا»، مشيدًا بتجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرهما.

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وأوضح الصور أن عدد «القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة والسطو والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر وتجارة المخدرات 110949 قضية، والقضايا العادية عدد 464819 قضية كقضايا السرقة والجنح المشددة، والقضايا البسيطة التي قد تنتهي بالتنازل عددها 131252 قضية».

وأكد أن النيابة العامة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استيفاء هذه القضايا، لخلق الأمن وتوليد الإحساس بالعدالة لدى الناس، لافتًا إلى أن تعاطي مختلف الجهات الأمنية مع النيابة العامة «بات ملموسًا».

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