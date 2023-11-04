افتتاح 6 أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ستة أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي بتخصصات: العناية الفائقة، والعمليات الرئيسية، وأمراض وجراحة القلب، وإيواء الجراحات التخصصية، وعلاج وغسل الكلى، والقسم التشخيصي.

وقال مدير مركز مصراتة الطبي الدكتور محمد بعيو، في كلمة خلال حفل الافتتاح عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إن إدارة المركز عملت منذ استلام مهامها في شهر يوليو الماضي على تطوير وتوسيع الخدمات الطبية من خلال استكمال البرامج الطبية وتوسيع المباني لتلبية الطلب المتزايد اليومي.

وتحدث الدبيبة، في كلمة خلال الحفل، عن اتخاذ حكومته خطوات أساسية في توطين العلاج بالداخل، ورفع كفاءة المرافق الصحية، لإصلاح القطاع الصحي، الذي قال إنه «شهد فسادا على مر السنين، حتى أصبح علاج الليبيين بالخارج هو الخيار السائد، وعلاجهم بالبلاد الاستثناء».

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وأشار إلى مسارات «إصلاح القطاع»، وأولها تجديد المستشفيات المركزية وصيانتها ورفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى صيانة إحدى عشرة عيادة مجمعة في أنحاء ليبيا، لتكون سندا للمراكز الطبية الكبيرة.