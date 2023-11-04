مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي القبض على ثلاثة عمال وافدين تسببوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على 33 ألف دينار، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وقالت المديرية إن غرفة العمليات الأمنية تلقت إشارة بحدوث مُشاجرة كبيرة بين العمالة الوافدة من الجنسية المصرية بشارع الحجاز في منطقة الليثي، ليصدر رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بسرعة انتقال الدوريات وضبط المتورطين بالمشاجرة.

وانتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، حيث لاحظوا تجمهر المواطنين، فيما جرى ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية وبحوزتهم 36 ألف دينار.

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إصابات في الرأس والبطن نتيجة المشاجرة

وجرى إيداع المقبوض عليهم الحجز القانوني للقسم، فيما انتقل أعضاء التحريات لمستشفى 1200 لسماع أقوال المصابين وعند وصول أعضاء التحريات وجدوا أشخاصا من الجنسية المصرية مصابين في الرأس والبطن جراء المشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وقال المصابون إن سبب الخلاف هو المبلغ المالي الذي ضبط بحوزة الثلاثة أشخاص المتواجدين بالحجز القانوني للقسم وإنهم يريدون النصب والاحتيال على العمالة الوافدة بالسكن؛ فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.