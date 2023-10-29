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مديرية أمن بنغازي: القبض على بنغالي خطف 3 عمال من أبناء بلده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 11:16 صباحا
مديرية أمن بنغازي: القبض على بنغالي خطف 3 عمال من أبناء بلده
البنغالي المتهم بخطف العمالة الوافدة في بنغازي بعد ضبطه (مديرية أمن بنغازي)
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قالت مديرية أمن بنغازي إنها ألقت القبض على مواطن بنغالي خطف ثلاثة من أبناء بلده يعملون في مصنع بالمدينة وطلب فدية من صاحب المصنع مقابل إطلاقهم.

وأوضحت المديرية، في بيان السبت، أن ضبط المتهم جرى استجابةً لشكوى مواطن يمتلك شركة للصناعات الغذائية ضد مجهول بشأن خطف ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة من الجنسية البنغالية.

المتهم يطلب فدية 12 ألف دينار
وأضاف البيان أن الخاطف اتصل بعمال وافدين موجودين داخل مصنع الشاكي، وطلب فدية 12 ألف دينار مقابل إطلاقهم.

إثر ذلك، أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني العقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري، وضبط المتهم.

وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق المقدم فرج البرغثي، جرى وضع خطة للإيقاع بالمتهم، وجرى تحديد مكان للتسليم والتسلم، حيث طلب الخاطف من المصدر الخاص بالمركز أن يحضر المبلغ المتفق عليه وأن يضعه في كيس، ثم يضعه في المكان المتفق عليه.

المتهم يغير خطته.. والشرطة تضبطه متلبسا
وخرج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني رفقة مقدم الشكوى. وبعد الرصد والمراقبة لعدة ساعات، اتصل الخاطف بالشاكي وطلب منه تغيير مكان تسلم المخطوفين.

وانتقل أعضاء التحريات للمكان الجديد وأعدوا كمينا محكما للخاطف، وجرى ضبطه متلبسا وتحرير المخطوفين ونقلهم إلى مركز الشرطة.

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وبالاستدلال معه، تبين أن المتهم يُدعى «م س ج» من مواليد 1989، بنغالي الجنسية، واعترف بأنه يخطف العمالة الوافدة، ويبتز ذويهم، لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم.

وأفاد بأنه قام بأكثر من عملية، وكان يشاركه شخص ليبي الجنسية، جار البحث عنه، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة العامة

أوراق نقدية ضبطت مع المتهم بخطف عمالة وافدة في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
أوراق نقدية ضبطت مع المتهم بخطف عمالة وافدة في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
عمال وافدون جرى تحريرهم من قبضة بنغالي خطفهم في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
عمال وافدون جرى تحريرهم من قبضة بنغالي خطفهم في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
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