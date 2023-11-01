ضبط وافدة رواندية سرقت مبلغًا ماليًا من منزل تعمل به كمدبرة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي وافدة رواندية الجنسية قامت بسرقة مبلغ مالي من منزل تعمل به كمدبرة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مواطنًا قدم بلاغًا ضد امرأة من الجنسية الرواندية تعمل بمنزل الشاكي كمدبرة منزل كونها سرقت مبلغًا ماليًا ولاذت بالفرار.

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وبعد البحث والتحري والتعميم على المطلوبة، بالتعاون مع مركز شرطة الفويهات، جرى ضبط المتهمة التي تبيَّن أنها تُدعى «ك.ب.ف» من مواليد 1996، وجرت إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالها.