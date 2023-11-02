شاهد في «اقتصاد بلس»: توقعات بانخفاض الناتج المحلي الليبي بنسبة 60%

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على تقرير حديث لـ«معهد الاقتصاد والسلام» توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة تصل إلى 60% بين العامين 2030 و2040.

وأشار التقرير إلى أن البلدان المعتمدة بشكل كبير على الوقود الأحفوري من دون مساعدة سوف تعاني خلال التحول إلى الاقتصاديات الخضراء، لكونها تستمد أكثر من 25% من ناتجها المحلي الإجمالي من هذا النوع من الطاقة.

وتطرق البرنامج إلى إصدار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، قرارا أعفى بموجبه ثلاث فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق القرار رقم 482 لسنة 2023.

ولفت البرنامج إلى فرص نجاح مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة الذي انطلق أمس الأربعاء، وسط تحديات داخلية وخارجية هائلة.

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