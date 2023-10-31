جلسة محادثات مشتركة بين مجلس الدولة والبرلمان التركي في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، جلسة محادثات مشتركة مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولمش، بحضور عدد من أعضاء المجلسين، ناقش خلالها الجانبان 4 ملفات ثنائية وإقليمية.

محاور المحادثات

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الجانبين تباحثا «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كل المجالات، وآلية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمة التركي، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا».

كما تطرق الجانبان، خلال الجلسة التي عقدت في مقر البرلمان التركي بأنقرة، إلى الأوضاع في غزة وسبل وقف العدوان الذي تشنه قوات الكيان الصهيوني على القطاع، وآلية إيصال المساعدات الإنسانية لسكانه، وحماية المدنيين.

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وقبيل اللقاء، تمنى تكالة في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» لتركيا النجاح في طريق تنميتها، مؤكدا قوة العلاقات بين شعبي البلدين. كما أعرب عن شكره لتركيا إزاء مساعداتها لليبيا، حاثًا إياها على مواصلة جهودها من أجل إيقاف الهجمات ضد المدنيين في غزة، نظرًا لثقل أنقرة على المستوى الدولي.

تركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا

كما أكد رئيس البرلمان التركي وقوف أنقرة إلى جانب «الحكومة الشرعية» في ليبيا، ومواصلة دعمها البلاد من أجل حل مشكلاتها في أقرب وقت، واستعادتها مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي.

ونقلت «الأناضول» عن قورتولموش قوله لتكالة إن تركيا تراقب عن كثب المشكلات التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة. وأضاف: «في هذا السياق، نتمنى استمرار الوجود القوي للحكومة في طرابلس، وأن تجتمع ليبيا في نهاية المطاف تحت سقف واحد».