مجلس الدولة: تكالة في أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الأعلى الدولة محمد تكالة، مساء اليوم الإثنين، رفقة النائب الثاني عمر العبيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس.

وأوضح البيان أن رئيس المجلس التأسيسي لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية – الليبية والنائب عن مدينة سامسون أرسان اكسو، استقبلا وفد مجلس الدولة بحضور سفير ليبيا بتركيا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوفد يجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين وصناع القرار في الجمهورية التركية خلال هذه الزيارة.

- تكالة ونائب وزير خارجية تركيا يناقشان آلية التغلب على معوقات الانتخابات

وأمس الأحد، استقبل تكالة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، وناقشا الأوضاع السياسية في ليبيا، وآلية التغلب على المشاكل التي تعوق الوصول إلى الانتخابات التي يطمح لها الشعب الليبي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وفي 30 أغسطس الماضي، كانت أول زيارة خارج البلاد لرئيس المجلس الأعلى للدولة عقب تقلده منصبه إلى تركيا، حين التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقر الوزارة بأنقرة.

رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى وصوله أنقرة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق لدى وصوله أنقرة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق لدى وصوله أنقرة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى وصوله أنقرة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)