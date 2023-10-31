رئيس البرلمان التركي لـ«تكالة»: أنقرة تقف إلى جانب «الحكومة الشرعية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تقف إلى جانب «الحكومة الشرعية» في ليبيا، وستواصل دعمها البلاد من أجل حل مشكلاتها في أقرب وقت، واستعادتها مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تصريحات قبيل اجتماع الوفد التركي برئاسته، والليبي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في العاصمة أنقرة، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.

ونقلت «الأناضول» عن قورتولموش قوله لتكالة إن تركيا تراقب عن كثب المشكلات التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة. وأضاف: «في هذا السياق، نتمنى استمرار الوجود القوي للحكومة في طرابلس، وأن تجتمع ليبيا في نهاية المطاف تحت سقف واحد».

وبخصوص ما تشهده الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال قورتولموش إن «إسرائيل» تنفذ هجمات على قطاع غزة تجاوزت حدود المجزرة، ويمكن وصفها بـ«الإبادة الجماعية».

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من جهته، تمنى تكالة لتركيا النجاح في طريق تنميتها، مؤكدا قوة العلاقات بين شعبي البلدين. كما أعرب عن شكره لتركيا إزاء مساعداتها لليبيا، لافتا إلى أن أنقرة لها ثقلها على المستوى الدولي. ودعا تكالة تركيا إلى مواصلة جهودها من أجل إيقاف الهجمات ضد المدنيين في غزة.

وطالب المجلس الأعلى للدولة، الخميس الماضي، بقطع العلاقات مع الدول الداعمة «إسرائيل»، وإيقاف تصدير الغاز والنفط إليها، ومقاطعة منتجاتها حتى «إيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة». جاء ذلك وفق بيان أصدره المجلس عقب عقده جلسة استثنائية في طرابلس، خصصها لمناقشة تطورات الأحداث في قطاع غزة.

وناقش أعضاء المجلس حسب البيان «ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خصوصا في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية، وقطع للماء والكهرباء، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية». وتطرق الأعضاء، خلال الجلسة، إلى «سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة».