تكالة ونائب وزير خارجية تركيا يناقشان آلية التغلب على معوقات الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز الأوضاع السياسية في ليبيا، وآلية التغلب على المشاكل التي تعوق الوصول إلى الانتخابات التي يطمح لها الشعب الليبي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

واستقبل تكالة بمقر المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية التركي السفير أحمد يلدز، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، والوفد المرافق لهما.

التطورات في ليبيا والإقليم

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة آلية تنسيق الجهود الدولية من أجل وقف العدوان الصهيوني.

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وأكد تكالة خلال اللقاء «ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ورفض تهجير سكان غزة تحت أي حجة كانت، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته والحفاظ على أرضه ومقدساته».

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن الطرفين تبادلا في ختام اللقاء الهدايا التقديرية التي تعكس التقارب والعلاقات الثنائية بين البلدين.

زيارة نائب وزير الخارجية التركي إلى بنغازي

ووصل نائب وزير الخارجية التركي إلى طرابلس، أمس السبت، حيث التقى قبل اجتماعه مع تكالة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك قبيل انتقاله إلى مدينة بنغازي، للاطلاع من السلطات هناك على أوضاع المناطق المنكوبة التي تضررت جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الشهر الماضي، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية.

تكالة ونائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز يتبادلان الهدايا التذكارية، الأحد 29 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)