مدير مستشفى شحات التعليمي يشتكي من نقص المعدات والكوادر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير عام مستشفى شحات التعليمي لعلاج الدرن والأمراض الصدرية، امساعد بدر، إن المستشفى يحتاج إلى صيانة عاجلة من الداخل والخارج. كما أنه يعاني نقصا حادا في المعدات والكوادر الطبية.

وأضاف لوكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى يفتقر إلى الأجهزة التخصصية مثل المناظير والأشعة، فضلا عن معاناته قصورا كبيرا جدا في الإمداد الطبي، وافتقاره إلى عديد المعدات التخصصية.

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ولا يغطي الكادر الوظيفي سعة المستشفى، التي تقدر بنحو 120 سريرا، إذ يعمل في المستشفى 170 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا، فضلا عن طاقم التمريض، بينما يحتاج إلى 800 عنصر.

وضع حجر أساس مستشفى الصدرية في شحات العام 1995، بينما جرى افتتاح المستشفى الرئيسي العام 1962.