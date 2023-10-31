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استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 12:45 مساء
استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة
من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، صب خرسانة بين محطتي كهرباء شرق وغرب مدينة درنة.

ونفذت الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع درنة أعمال صب الخرسانة لأبراج الربط بين محطتي «30 ك.ف» شرق درنة «آبار المياه» غرب المدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

صيانة شبكة الكهرباء في سرت وتاورغاء
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وأشار البيان إلى العمل على شد الأسلاك وربط الكوابل وصيانة صناديق فرعية بشارع الجيش.

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 31 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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