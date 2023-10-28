«الكهرباء»: تواصل إصلاح أضرار الشبكة جراء «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء صيانات على الشبكة الكهربائية داخل مدينة درنة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن إدارة الديزل والطوارئ تواصل أعمالها من إصلاح الأضرار التي طالت الشبكة الكهربائية داخل مدينة درنة؛ نتيجة العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

بالصور.. استمرار صيانة شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

عودة الكهرباء إلى مناطق جديدة في درنة

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال صيانة أضرار شبكة الكهرباء المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في درنة، 28 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة أضرار شبكة الكهرباء المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في درنة، 28 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة أضرار شبكة الكهرباء المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في درنة، 28 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)