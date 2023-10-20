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عودة الكهرباء إلى مناطق جديدة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 10:59 صباحا
عودة الكهرباء إلى مناطق جديدة في درنة
جانب أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة، 19 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح جهود فرقها الفنية بدائرة توزيع درنة في إعادة التيار لمناطق جديدة في المدينة.

وتمكنت الفرق من شحن محطة ساسي المغزية لشارع ميزران والحي المجاور له، كما شحنت خطا هوائيا يغذي عمارة غفير المقابلة للميناء وعددا من المنازل الواقعة أمام مصرف الأمان، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

إعادة إنارة المدخل الغربي لدرنة
- إعادة الكهرباء إلى أحياء في وسط درنة

وعادت التغذية لمنازل شارع الجيش، إضافة إلى تسارع وتيرة العمل لشحن محطة جملاكي بعد إجراء أعمال حفر وصيانة للكوابل المعطوبة المغذية لها بمدخل شارع الفنار الشمالي، وفق البيان.

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