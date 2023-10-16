إعادة الكهرباء إلى أحياء في وسط درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التيار إلى عدد من الأحياء السكينة وسط مدينة درنة.

جاء ذلك بعد انتهاء صيانة شبكات هوائية وكوابل ضغط منخفض من قِبل الفرق الفنية بدائرة توزيع درنة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

تواصل أعمال الصيانة في المناطق المتضررة

وتتواصل أعمال الصيانة في شبكة الكهرباء بباقي المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي.

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وقامت فرق الشركة بأعمال إصلاح في وادي سحيم غرب مدينة البيضاء، شملت تعديل عمودي ضغط عالٍ وتركيب ثلاثة عوازل ضغط عالٍ وشد أسلاك ضغط عالٍ بطول 900 متر وربط ست وصلات وتقليم الأشجار التي تلامس مسار الخط داخل الغابة هناك حفاظا على استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

أعمال صيانة في شبكة الكهرباء وسط درنة، 15 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة في شبكة الكهرباء وسط درنة، 15 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)