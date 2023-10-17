إعادة إنارة المدخل الغربي لدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن وإعادة تشغيل إنارة المدخل الغربي للمدينة درنة.

وقالت الشركة إن الفرق الفنية بإدارة الديزل والطوارئ داخل درنة مستمرة في عملها لتزويد المواطنين في المدينة بالتيار الكهربائي، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

عودة التيار إلى مناطق بوسط درنة

وعاد التيار إلى عدد من الأحياء السكينة وسط مدينة درنة أول من أمس الأحد.

- إعادة الكهرباء إلى أحياء في وسط درنة

جاء ذلك بعد انتهاء صيانة شبكات هوائية وكوابل ضغط منخفض من قِبل الفرق الفنية بدائرة توزيع درنة، وفق شركة الكهرباء.

جانب من أعمال الصيانة في درنة، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة في درنة، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)