وقفة احتجاجية في الزاوية للتضامن مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المجلس المحلي للشباب ببلدية العجيلات، مساء الخميس، وقفة احتجاجية في ميدان الشهداء بمدينة الزاوية، دعما للقضية الفلسطينية واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة للحركة الوطنية للشباب من مختلف المدن والبلديات، للتأكيد على دعمهم التام للقضية الفلسطينية، وفق بيان صادر عن وزارة الشباب بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وحمل المشاركون في الوقفة أعلام فلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية ورفعوا لافتات منددة بالاحتلال الإسرائيلي من بينها «قضيتنا واحدة لولا الخذلان».

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ومنذ السابع من أكتوبر الجاري وتفرض قوات الاحتلال حصارا مطبقا على قطاع غزة المحاصر أساسا منذ أكثر من 16 عاما، حيث قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرا وجوا للقطاع في استشهاد 7028 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تحذر: لا مكان آمنا في غزة

إلى ذلك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»؛ بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت هاستينغز في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أنه «لا مكان آمنا في غزة».

وقفة تضامن مع غزة في الزاوية، 27 أكتوبر 2023. (وزارة الشباب)

وقفة تضامن مع غزة في الزاوية، 27 أكتوبر 2023. (وزارة الشباب)

وقفة تضامن مع غزة في الزاوية، 27 أكتوبر 2023. (وزارة الشباب)

وقفة تضامن مع غزة في الزاوية، 27 أكتوبر 2023. (وزارة الشباب)