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الحويج يتابع آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 01:27 صباحا
الحويج يتابع آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع لجنة اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي، الخميس 26 أكتوبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الخميس، الخطة التنفيذية لمشروع توظيف آليات الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان الوزارة مع رئيس وأعضاء لجنة اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، ومستشار الوزير ومديري إدارات الموارد البشرية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية وتنمية القطاع الخاص والاستثمار ورئيس قسم الوكالات التجارية والنمذجة الاقتصادية.

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وتابع الحاضرون عرضًا مرئيًا حول نشاط اللجنة وخطة العمل التنفيذية التي تقوم على تحديد المعوقات ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وقياس مدى استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لتبني مشروع الذكاء الاصطناعي، كذلك آليات وضع استراتيجية التحول الرقمي وتمكين الوزارة من استخدام التقنيات في المجالات الاقتصادية، بحسب بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

وأكد الحويج أن متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة يرتكز على تنمية الموارد البشرية ومنح الفرصة لأصحاب الأفكار الريادية في استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة الى تطوير البرامج والمناهج التعليمية للحصول على مخرجات قادرة على تنفيذ خطة التحول لاقتصاد المعرفة.

ووجّه الوزير بتشكيل فريق من الإدارات والمكاتب المعنية بالوزارة للتواصل مع اللجنة وإعداد مشروع لائحة تنظيم واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالوزارة والجهات التابعة لها.

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