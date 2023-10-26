دراسة تنفيذ مشروع قياس الملوثات الإشعاعية والبيئية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأربعاء، مع وفد من مركز القياسات الإشعاعية والتدريب بمؤسسة الطاقة الذرية الليبية، مقترح تنفيذ مشروع قياس الملوثات الإشعاعية والبيئية بالبلدية.

حضر الاجتماع المدير العام للمركز الدكتور إبراهيم العزيزي، والمستشار بالمركز مصطفى المقرحي، حيث جرى دراسة إعداد مقترح لاتفاقية تعاون ثنائي بين بلدية سرت ومركز قياسات الإشعاع النووي.

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شارك في الاجتماع عضوا المجلس البلدي مخلوف حامد وهنية سالم ومدير مكتب التخطيط المستشار عمار العباني ومدير مكتب الإصحاح البيئي هانيبال الصغير.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالبلدية أن الاجتماع استعرض مسودة لتوقيع اتفاقية تعاون بين المركز والبلدية قريبا في المجال البيئي.

وقام الوفد رفقة عميد البلدية بزيارة تفقدية إلى مركز سرت لعلاج الأورام للاطلاع على العمل واستعراض البيانات الطبية لمرضى الأورام.