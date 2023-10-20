العثور على حزام ناسف من مخلفات «داعش» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عثرت الأجهزة العسكرية على حزام ناسف من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي بحي المساكن المدمرة بطريق الشط في مدينة سرت.

وأكد مصدر في سرت لـ«بوابة الوسط» العثور على الحزام الناسف بمنطقة الجيزة البحرية، وجرى تفكيكه من قبل ضباط الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة.

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وأطلقت حكومة الوفاق السابقة في 5 مايو العام 2016، عملية «البنيان المرصوص» للقضاء على تنظيم «داعش» في سرت ووسط ليبيا، واستمرت العملية لمدة سبعة أشهر وانتهت في 6 ديسمبر من نفس العام بالقضاء على التنظيم.

الحزام الناسف الذي عثر عليه في سرت (بوابة الوسط)

الحزام الناسف الذي عثر عليه في سرت (بوابة الوسط)