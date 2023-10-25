الدبيبة يؤكد على ضرورة انطلاق العمل بمشروع محطة الصرف الصحي بزوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على ضرورة انطلاق العمل في محطة الصرف الصحي بالمنطقة بعد استكمال الإجراءات التعاقدية للمشروع نظرًا لأهميته لبلدية زوارة والبلديات المجاورة لها.

جاء تأكيد الدبيبة في ختام اجتماعه مع أعضاء المجلس البلدي زوارة وعدد من أعيان وحكماء المدينة، الذين استقبلهم صباح اليوم الأربعاء في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومديري أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات ومشروعات الإسكان والمرافق وتنمية وتطوير المراكز الإدارية.

محاور اجتماع الدبيبة ووفد بلدية زوارة

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار «متابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في البلدية، وخصص لمتابعة مشروعات التنمية الأساسية المنفذة في البلدية وأهمها استكمال مستشفى زوارة المتوقف عن العمل منذ عام 2010، ومناقشة الإجراءات المتخذة بشأن صيانة وتشغيل محطة التحلية زوارة المتوقفة عن الخدمة منذ العام 2013، والتي يتم تنفيذها حاليًا من قبل وزارة الموارد المائية، وأعمال تطوير وصيانة الطريق الساحلي».

- الدبيبة يبحث مع وفد من زوارة التطورات الأمنية والسياسية

- الدبيبة عن انتخابات زوارة ودرج: تؤكد تمسك الأهالي بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير

- «حكومة الوحدة» تبحث بدء صيانة محطة زوارة لتحلية المياه

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله التأكيد على ضرورة تجهيز مستشفى زوارة بالمعدات اللازمة ليستطيع تقديم خدماته لسكان المنطقة الغربية، وتقديم التسهيلات كافة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لاستكمال أعمال تطوير وصيانة الطريق الساحلي لما يمثله من أهمية لسكان المنطقة الغربية، وذلك بعدما استعرض مدير الجهاز أعمال تطوير وصيانة الطريق.

كما شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة الاستمرار في محاربة الظواهر السلبية وأهمها تهريب الوقود والمخدرات، والتي أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حملة ضدها تهدف إلى محاربة أوكار التهريب بالساحل الغربي وفق التقارير الأمنية الواردة بالخصوص.