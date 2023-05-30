الدبيبة يبحث مع وفد من زوارة التطورات الأمنية والسياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وفد من مدينة زوارة، آخر التطورات على الصعيد الأمني والاجتماعي والسياسي.

جاء ذلك في لقاء بمكتبه في العاصمة طرابلس، وضم الوفد أعيان المدينة وعددا من القيادات العسكرية بها، حسب بيان إدارة الإعلام والاتصال الحكومي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

دعم جهود «إرساء الأمن»

وقال البيان إن الوفد «أعرب عن دعمه جهود حكومة الوحدة في إرساء الأمن والاستقرار».

وأكد الدبيبة حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني وتحسين الخدمات.

تهنئة بعد انتخاب المجلس البلدي الجديد لزوارة

وأول من أمس، هنأ الدبيبة أهالي زوارة ودرج على انتخاب المجلسين البلديين، معتبرا أن هذه العملية تؤكد تمسُّكهم «بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير».

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وغرد الدبيبة على «تويتر» قائلا: «أهنئ أهلي في بلديّتي زوارة ودرج على إنجازهم استحقاق انتخاب مجلسيهما البلديين، في مشهد حضاري ومشاركة مشرفة، تؤكد تمسكهم بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير»، متمنيا «التوفيق لقائمة إيمال الفائزة في زوارة، وقائمة الوفاق المتفوقة في درج».