«مكافحة الأمراض»: وصول شحنة جديدة من تطعيمات الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

طمأن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو المواطنين بوصول دفعات جديدة من تطعيمات الأطفال.

وقال سميو في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية «وال» إن الشحنة شملت لقاح المناعة ضد شلل الأطفال وتطعيمات أعمار الشهرين والستة أشهر والسنة والسنة والنصف، إضافة إلى التطعيمات المدرسية.

توزيع التطعيمات بنهاية أكتوبر

وأشار سميو إلى أن إدارة التطعيمات بالمركز تنتظر الإفراج عن هذه الشحنات من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

- إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب

وأكد أنهم سيشرعون في توزيع هذه التطعيمات على مختلف المراكز الصحية بعموم البلاد مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.