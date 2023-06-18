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إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 08:43 مساء
إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب
من حملة التطعيم ضد الحصبة في الجنوب، الأحد 18 يونيو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الأحد، حملة تطعيم استثنائية ضد مرض الحصبة في أربع مناطق جنوب غرب ليبيا، هي: القطرون وغات ووادي الشاطئ ووادي الآجال.

وانطلقت حملة التطعيم الاستثنائية في المناطق الأربعة بالتعاون مع الخدمات الصحية بالمناطق المذكورة بهدف الحد من سريان وانتشار مرض الحصبة وسط إقبال جيد من المواطنين، وفق ما أعلنه المركز الوطني عبر صفحته على «فيسبوك».

- فعاليات توعية وإرشاد قبل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بالجنوب
- «مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب

وأشاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإقبال المواطنين على تطعيم أطفالهم، معتبرًا أن ذلك «يدل هذا على وعي وحرص أولياء الأمور على صحة أبنائهم».

ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن حملة التطعيم الاستثنائية ضد مرض الحصبة تستمر من تاريخ 18 إلى 22 يونيو الجاري في جميع مراكز التطعيم بمناطق غات والقطرون ووداي الشاطئ ووادي الآجال.

مطويات توعوية من حملة التطعيم ضد الحصبة في الجنوب، الأحد 18 يونيو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
مطويات توعوية من حملة التطعيم ضد الحصبة في الجنوب، الأحد 18 يونيو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
من حملة التطعيم ضد الحصبة في الجنوب، الأحد 18 يونيو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
من حملة التطعيم ضد الحصبة في الجنوب، الأحد 18 يونيو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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