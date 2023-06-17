فاعليات توعية وإرشاد قبل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض آخر الاستعدادات لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في الجنوب، التي ستنطلق من 18 إلى 22 يونيو الجاري في الجنوب.

وتابع مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز حملة التوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في مدينة غات وقرية إسين، والاستعداد والتجهيز لحملة التطعيم التي ستنطلق في: أوباري والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ وغات وبنت بية للفئة العمرية من السنة إلى عمر ما قبل دخول المدرسة.

استهداف الفئة العمرية من سنة إلى قبل دخول المدارس

تتضمن الحملة إجراءات للتوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ضمن الحملة التي تنطلق في كل من: أوباري والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ وغات وبنت بية للفئة العمرية من السنة إلى عمر ما قبل دخول المدرسة.

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والثلاثاء الماضي، وأمس الثلاثاء، وصل فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى منطقة بنت بية، لتنفيذ حملة التوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

فاعليات توعية وإرشاد في غات، قبل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بالجنوب. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

فاعليات توعية وإرشاد في غات، قبل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بالجنوب. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

فاعليات توعية وإرشاد في غات، قبل انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بالجنوب. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)