«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في في مناطق الجنوب، المقررة من يوم 18 إلى 22 يونيو الجاري.

وتتضمن الحملة إجراءات للتوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ضمن الحملة التي تنطلق في كل من أوباري، والقطرون، ووادي الآجال، ووادي الشاطئ، وغات، وبنت بية للفئة العمرية من سنة إلى عمر ما قبل دخول المدرسة، بحسب بيان نشره المركز على «فيسبوك».

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وأمس الثلاثاء، وصل فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى منطقة بنت بية وقيامه بحملة التوعية والإرشاد حول أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أوباري للتوعية بشأن المشاركة في حملة التعطيم ضد الحصبة بمناطق في الجنوب الليبي، الأربعاء 14 يونيو 2023 (صورة مثبتة من فيديو)

فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أوباري للتوعية بشأن المشاركة في حملة التعطيم ضد الحصبة بمناطق في الجنوب الليبي، الأربعاء 14 يونيو 2023 (صورة مثبتة من فيديو)

فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أوباري للتوعية بشأن المشاركة في حملة التعطيم ضد الحصبة بمناطق في الجنوب الليبي، الأربعاء 14 يونيو 2023 (صورة مثبتة من فيديو)