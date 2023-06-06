18 يونيو.. انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، حملة تطعيم ضد مرض الحصبة داخل مراكز التطعيم ببلديات غات والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر سنة إلى ستة سنوات، وفي إطار الاستعداد لها عُقد بمركز طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم، وفق بيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض.

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وقال المركز إن الاجتماع ناقش الاتفاق على آلية انطلاق حملة التطعيم، وجاء بعد «تفشي» المرض في بعض المناطق بجنوب البلاد، منها غات وأوباري والقطرون ووادي الشاطئ.

وقبل بدء حملة التطعيم سينطلق فريق طوارئ صحة المجتمع للقيام بحملة توعية داخل المدن والمناطق في الجنوب وتشجيع المواطنين للحفاظ على صحة أبنائهم، وحثهم على ضرورة التطعيم، وتحصينهم ضد الأوبئة والأمراض.

اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)

اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)

اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)