  • Alwasat News
Atwasat

18 يونيو.. انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 11:43 صباحا
18 يونيو.. انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات
اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
alwasat radio

يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، حملة تطعيم ضد مرض الحصبة داخل مراكز التطعيم ببلديات غات والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر سنة إلى ستة سنوات، وفي إطار الاستعداد لها عُقد بمركز طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم، وفق بيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض.

السائح يوجه بتجهيز خطة عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة
منظمة الصحة العالمية «قلقة» من ارتفاع إصابات الحصبة بجنوب وغرب ليبيا
بعد ظهور حالات.. حملة للتطعيم ضد «الحصبة» في تنيناي

وقال المركز إن الاجتماع ناقش الاتفاق على آلية انطلاق حملة التطعيم، وجاء بعد «تفشي» المرض في بعض المناطق بجنوب البلاد، منها غات وأوباري والقطرون ووادي الشاطئ.

وقبل بدء حملة التطعيم سينطلق فريق طوارئ صحة المجتمع للقيام بحملة توعية داخل المدن والمناطق في الجنوب وتشجيع المواطنين للحفاظ على صحة أبنائهم، وحثهم على ضرورة التطعيم، وتحصينهم ضد الأوبئة والأمراض.

اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم بمركز مكافحة الأمراض، 5 يونيو 2023. (مركز مكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد رصد أغذية فاسدة.. النائب العام: الموردون يتصرفون في المنتجات دون استيفاء الفحوص المختبرية
بعد رصد أغذية فاسدة.. النائب العام: الموردون يتصرفون في المنتجات ...
أبوجناح يطلق مبادرة الطبيب الليبي خلال ملتقى للرعاية الصحية
أبوجناح يطلق مبادرة الطبيب الليبي خلال ملتقى للرعاية الصحية
أحوال الطقس في ليبيا (الثلاثاء 6 يونيو 2023)
أحوال الطقس في ليبيا (الثلاثاء 6 يونيو 2023)
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء في البيضاء (فيديو)
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء في البيضاء (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
ضبط متهم بترويج «الحشيش» عبر الهاتف في بنغازي
ضبط متهم بترويج «الحشيش» عبر الهاتف في بنغازي...
18 يونيو.. انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات
18 يونيو.. انطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء في البيضاء (فيديو)
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء في البيضاء (فيديو)...
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو...
المزيد