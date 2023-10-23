تحذير من مديرية أمن طرابلس بشأن إلقاء القمامة بمسارات الأودية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت مديرية أمن طرابلس تحذيرًا بعدما رصدت رمي مخلفات وقمامة بمسارات الأودية بالعاصمة، بعد الانتهاء من حملات النظافة الكبيرة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إنها «رصدت محاولات بائسة لبعض ضعاف النفوس برمي المخلفات والقمامة بمسارات الأودية دون مراعاة لجهود مهندسي النظافة».

- تنظيف مسارات الأودية في زليتن والخمس تحسبا للأمطار والسيول

وأضاف في بيان بعنوان «مسار أوديتنا أمننا القومي لا تقتربوا منها»، إلى أن مهندسي النظافة أجروا عمليات تنظيف لتدارك أي خطر يمكن أن يلحق سكان العاصمة، لا سيما بعد الكارثة التي شهدتها مدن شرق البلاد لدى فيضان الأودية.

وقالت المديرية إلى أنها «لن تتهاون في الضرب بيد من حديد كل من يتسبب في عرقلة مسارات الأودية بمخلفاته، وأنه سيتعرض للمسألة جنائيا، واتخاذ حياله الإجراءات القانونية».