تنظيف مسارات الأودية في زليتن والخمس تحسبا للأمطار والسيول

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الشركة العامة لخدمات النظافة بمصراتة، مساء السبت، في تنظيف مسارات الأودية في مدينتي زليتن والخمس، تحسبا لسقوط أمطار أو جريان سيول مع اقتراب موسم الشتاء.

وقالت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إن الشركة ضمن مهمتها جمعت المخلفات المتراكمة في مسارات الأودية والسدود بالمنطقة الممتدة من مصراتة إلى قصر الأخيار، لـ«مواجهة التداعيات المحتملة نتيجة مياه الأمطار والسيول».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر اليوم الأحد، بينما يكون الطقس مستقرا على غالبية مناطق البلاد.

جانب من أعمال تنظيف مسارات الأودية والسدود في محيط مدينة الخمس. (شركة خدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف مسارات الأودية والسدود في محيط مدينة الخمس. (شركة خدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف مسارات الأودية والسدود في محيط مدينة الخمس. (شركة خدمات النظافة مصراتة)