شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان درنة

القاهرة - بوابة الوسط

رصد برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، حجم الأضرار التي لحقت بالمباني التاريخية في درنة جراء السيول التي ضربت المنطقة الشهر الماضي.

وقدَّر مدير إدارة جهاز المدن التاريخية فرع درنة هيثم يوسف نسبة الضرر بـ100%، إذ لا يوجد مبنى تاريخي قائم جراء الفيضانات، لكنه أشار إلى إمكانية استعادة المدينة القديمة إلى ما كانت عليه، وهو أدنى مستويات الحفظ.

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وأضاف في مقابلة مع قناة «الوسط» أن المباني المدمَّرة بشكل كامل، ومن ضمنها الكنيسة الكاثوليكية التي لم يتبق منه سوى الأساسات الأرضية، والمسجد العتيق الذي لم يتبق منه حتى القواعد، سيجرى إعادة بنائها من جديد بالتصميم نفسها والمادة الأصلية.

وأشار إلى إجراء مناقشات مع منظمات دولية، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدراسة كيفية استعادة المدينة القديمة والمساعدات المطلوبة حتى يتسنى لجهاز إدارة المدن التاريخية إعادتها.

وعرض البرنامج عددًا من الأخبار المتعلقة بكارثة درنة، من بينها إقامة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ورشة عمل في مدينة شحات تمهيدًا لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي.

وأشار البرنامج كذلك إلى إعلان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجود حوالي 25 مليون طن من الحطام جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، بعد مرور قرابة شهر على الكارثة، بحسب بيانات القمر الصناعي وبيانات المصادر المفتوحة لتقييم آثار الدمار.

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