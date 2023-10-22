  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 08:52 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان درنة
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 22 أكتوبر 2023
alwasat radio

رصد برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، حجم الأضرار التي لحقت بالمباني التاريخية في درنة جراء السيول التي ضربت المنطقة الشهر الماضي.

وقدَّر مدير إدارة جهاز المدن التاريخية فرع درنة هيثم يوسف نسبة الضرر بـ100%، إذ لا يوجد مبنى تاريخي قائم جراء الفيضانات، لكنه أشار إلى إمكانية استعادة المدينة القديمة إلى ما كانت عليه، وهو أدنى مستويات الحفظ.

- 25 مليون طن من الحطام.. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقيم آثار العاصفة «دانيال» شرق ليبيا

وأضاف في مقابلة مع قناة «الوسط» أن المباني المدمَّرة بشكل كامل، ومن ضمنها الكنيسة الكاثوليكية التي لم يتبق منه سوى الأساسات الأرضية، والمسجد العتيق الذي لم يتبق منه حتى القواعد، سيجرى إعادة بنائها من جديد بالتصميم نفسها والمادة الأصلية.

وأشار إلى إجراء مناقشات مع منظمات دولية، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدراسة كيفية استعادة المدينة القديمة والمساعدات المطلوبة حتى يتسنى لجهاز إدارة المدن التاريخية إعادتها.

وعرض البرنامج عددًا من الأخبار المتعلقة بكارثة درنة، من بينها إقامة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ورشة عمل في مدينة شحات تمهيدًا لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي.

وأشار البرنامج كذلك إلى إعلان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجود حوالي 25 مليون طن من الحطام جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، بعد مرور قرابة شهر على الكارثة، بحسب بيانات القمر الصناعي وبيانات المصادر المفتوحة لتقييم آثار الدمار.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي ...
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثث من المناطق المنكوبة بشرق البلاد
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثث من المناطق المنكوبة بشرق البلاد
النيابة العامة: حبس المراقب المالي بوزارة الصحة لتلقيه رشاوى
النيابة العامة: حبس المراقب المالي بوزارة الصحة لتلقيه رشاوى
المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال التحقيقات في واقعة «مجزرة براك»
المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال التحقيقات...
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن الرزق
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
ضبط 31 مطلوبا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة خلال يومين
ضبط 31 مطلوبا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة ......
الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة
الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة...
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء ......
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن الرزق
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية ......
المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال التحقيقات في واقعة «مجزرة براك»
المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال ......
المزيد