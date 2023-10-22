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حملة مكثفة لرش المبيدات بعدة مناطق ومواقع في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 22 أكتوبر 2023, 05:58 مساء
حملة مكثفة لرش المبيدات بعدة مناطق ومواقع في بني وليد
حملة رش الأماكن العامة والخاصة ببني وليد، الأحد 22 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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انطلقت في مدينة بني وليد اليوم الأحد حملة مكثفة لرش المبيدات في عدة مناطق ومواقع عامة وخاصة بالمدينة، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكَّلها المجلس البلدي خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مدير مكتب المركز الوطني لمكافحة الأمراض ببني وليد وعضو اللجنة أحمد أبوسودة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عمليات الرش والتعقيم تأتي في إطار استعادة النظافة والسلامة البيئية والوقاية من أي آفات قد تدخل المدينة خاصة بعد انتشار حشرة البق في بعض الدول الأوروبية.

وذكر أبوسودة، أن فريق اللجنة قام برش وتعقيم السكن الخاص بالعمالة الوافدة في المدينة، وعدد كبير من المساجد ومراكز التحفيظ، منوهًا باستمرار عملية الرش في عدة مؤسسات حكومية وتعليمية إضافة إلى الشوارع والأحياء في البلدية.

وتضم اللجنة التي شُكِّلت من المجلس البلدي ممثلين عن إدارة شؤون الإصحاح البيئي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز طب الطوارئ والدعم وجهاز الإسعاف والشركة العامة لخدمات النظافة، بالتعاون مع مديرية أمن بني وليد وجهاز الحرس البلدي وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الداخلي.

حملة رش الأماكن العامة والخاصة ببني وليد، الأحد 22 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
حملة رش الأماكن العامة والخاصة ببني وليد، الأحد 22 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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