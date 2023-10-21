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بلدية سرت ومصلحة الأملاك: البحث عن قطعة أرض فضاء لصندوق الضمان الاجتماعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 21 أكتوبر 2023, 07:21 مساء
بلدية سرت ومصلحة الأملاك: البحث عن قطعة أرض فضاء لصندوق الضمان الاجتماعي
مقر الضمان الاجتماعي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتفقت كل من بلدية سرت ومصلحة الأملاك على البحث عن قطعة أرض فضاء لبناء مقر إداري لفرع صندوق الضمان الاجتماعي باللمدينة.

وعقد اجتماع في بلدية سرت اليوم السبت لمناقشة الموضوع، وذلك برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني، وبحضور عضو المجلس البلدي مخلوف حامد ومدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطي محمد السائح، ومدير مكتب مصلحة الأملاك العامة سرت فضيل الصداعي.

وأكد الحضور ضرورة حصول صندوق الضمان الاجتماعي في سرت على مكان ملائم بالمدينة، فيما جرت كذلك مناقشة عدد من القضايا التي تخص الصندوق.

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ويقدم فرع الصندوق في سرت  خدماته لأكثر من 13 ألف متقاعد من مناطق بن جواد شرقا وحتى أبوقرين غربا وأبوهادي جنوبا..

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