المبروك يعتمد نتائج لجنة تسوية ديون الضمان الاجتماعي بقيمة 13 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار دينار، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الأحد.

وتشمل الديون عدة أنواع من الأرصدة المقيدة لدى وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، كديون الحد الأدنى للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري، وديون النفقات الإدارية، والرعاية والصحة الأساسية والنوعية وتسويات المعاش الأساسي بين صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي.

هدف وزارة المالية من تسوية ديون الضمان الاجتماعي

وقالت وزارة المالية إن «التسوية تهدف إلى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006 وحتى ديسمبر 2020، بإجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت 13 مليار دينار».

- وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

- «المالية» تراجع بنودا في الموازنة العامة للعام الجاري

- مجلس النواب يعلق جلسته بعد إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديل قانونين

وأوضحت الوزارة أنها تطمح من وراء إتمام هذه التسويات إلى القيام بالتصحيحات المالية اللازمة، لضبط أي اختلافات في الأرصدة، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية أو اكتوارية تؤثر على صرف المعاشات الضمانية، وتسهم في تقديم الخدمات التضامنية المطلوبة.

المبروك يوجه بالانتهاء من كافة التسويات القامة

من جانبه، وجه وزير المالية خالد المبروك اللجان المختصة بالتسويات بوزارة المالية بضرورة الانتهاء من كافة التسويات القائمة حاليًا بالشكل القانوني والفني المناسبين، بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية.

ونوهت وزارة المالية بأنها ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية بعد أن جرى اعتمادها من الوزير خالد المبروك لعرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق.