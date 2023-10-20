«الدولية للهجرة» توزع مواد إغاثة لـ837 متضررًا من «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، توفيرها مواد إغاثة أساسية للمتضررين والنازحين جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وأوضحت المنظمة في بيان مقتضب، أنها وفرت مساعدات لنحو 837 فردًا وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية.

5 أسابيع على كارثة «دانيال» ولا علاج لأزمة النازحين

«الدولية للهجرة» تطالب بتنسيق جهود الاستجابة وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 42 ألف نازح بعد كارثة «دانيال».. و96% في شرق ليبيا

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، في تقرير له يغطي الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه لا يزال أكثر من 43421 شخصًا نازحًا داخل البلاد، بما في ذلك 16 ألفًا في درنة.

ولا يزال غالبية النازحين داخليًا (94%) في بلديات شرق ليبيا، في حين 6% في البلديات الغربية، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. واستنادًا للتقارير المتاحة، نزح 773 مهاجرًا داخل البلديات الشرقية أو فيما بينها.

وبينما جرى تزويد 156 ألف شخص بالمساعدات الإنسانية، تكشف الأمم المتحدة أن من بين 231 مرفق رعاية صحية جرى تقييمه، كان 17 منها فقط يعمل بكامل طاقته، في حين أن 168 منها يعمل بشكل جزئي و29 متوقفة عن العمل.

مواد إغاثة توزعها المنظمة الدولية للهجرة على المتضررين من «دانيال»، 20 أكتوبر 2023. (المنظمة الدولية للهجرة)