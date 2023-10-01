المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 42 ألف نازح بعد كارثة «دانيال».. و96% في شرق ليبيا

قدرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أعداد النازحين منذ وقوع كارثة «دانيال» بشرق ليبيا في 10 سبتمبر الماضي بنحو 42 ألفا و45 نازحا.
وحسب أرقام صادرة عن المنظمة، فإن 96% من النازحين يوجدون في بلديات شرق ليبيا، بواقع 40% في درنة، و12% بالبيضاء، و10% في شحات. كما بيّنت الإحصائيات أن 8% من النازحين يوجدون في بنغازي، و7% بطبرق، و6% في الأبرق.
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الهلال الأحمر يفتح باب التسجيل في منظومة النازحين
والخميس الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر - فرع درنة فتح باب التسجيل في منظومة النازحين من المدينة بالجمعية، سواء داخلها أو خارجها. وأوضح الفرع أن التسجيل في المنظومة متاح بمكاتب الحصر الموجودة في مدرسة «السيدة خديجة» (الزحف الأخضر سابقا) بالساحل الشرقي، ومستوصف منطقة امبخ العمارات، وكلية العلوم التقنية (المعهد العالي للمهن الشاملة) بمنطقة شيحا الغربية.
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