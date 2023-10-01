المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 42 ألف نازح بعد كارثة «دانيال».. و96% في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أعداد النازحين منذ وقوع كارثة «دانيال» بشرق ليبيا في 10 سبتمبر الماضي بنحو 42 ألفا و45 نازحا.

وحسب أرقام صادرة عن المنظمة، فإن 96% من النازحين يوجدون في بلديات شرق ليبيا، بواقع 40% في درنة، و12% بالبيضاء، و10% في شحات. كما بيّنت الإحصائيات أن 8% من النازحين يوجدون في بنغازي، و7% بطبرق، و6% في الأبرق.

- «الدولية للهجرة»: نقص المياه يدفع آلاف النازحين من درنة إلى شرق وغرب ليبيا

- منظمة الهجرة: 406 مهاجرين غير شرعيين لقوا مصرعهم في شرق ليبيا جراء «دانيال»

- «الدولية للهجرة»: رصدنا وفاة 250 عاملًا مصريًا نتيجة السيول في ليبيا