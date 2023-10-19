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أمام البرلمان العربي.. العقوري يدعو إلى تحرك لوقف العدوان على غزة ورفض التهجير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:04 مساء
أمام البرلمان العربي.. العقوري يدعو إلى تحرك لوقف العدوان على غزة ورفض التهجير
العقوري خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، 19 أكتوبر 2023. (مجلس النواب)
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دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري إلى تحرك عربي نحو وقف فوري للعدوان على غزة، وعدم القبول بأي حل يتضمن تهجير أهالي القطاع تحت أي مبرر أو المساس بحقوقهم المشروعة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس خلال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالعاصمة العراقية بغداد، حسب بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني.

تحرك ضد جرائم العدوان الإسرائيلي
وطالب العقوري بتحرك دبلوماسي وبرلماني عربي على المستويات كافة وعدم الاكتفاء بالبيانات السياسية؛ للعمل من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه جرائم العدوان الصهيوني في قطاع غزة وفضحها أمام العالم أجمع.

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وحث على عدم القبول بأي حل يتضمن تهجير إخواننا في قطاع غزة تحت أي مبرر أو المساس بالحقوق المشروعة لأشقائنا أو حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس التي ستظل دائما نبراسا ورمزا لعزتنا وكرامتنا ووحدتنا إلى يوم الدين.

دعوة إلى سعي عربي لوقف العدوان
كما اقترح حشد المواقف البرلمانية الدولية المؤيدة لإدراج هذه القضية كبند طارئ على اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في أنغولا يوم 23 أكتوبر الجاري من خلال المجموعات العربية والأفريقية والإسلامية والدفاع عن هذا المطلب.

ودعا إلى سعي عربي نحو الوقف الفوري لهذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه ودعوة مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره الدولي تجاه هذه الجرائم وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار فقط بل إصدار قرارات صارمة وحاسمة ضد العدوان الصهيوني ومحاسبته على هذه الجرائم، وإطلاق حملة تضامن شعبية ورسمية واسعة مع الشعب الفلسطيني ومساعدته بالاحتياجات الإغاثية والصحية اللازمة كافة للصمود ضد هذه الحملة الشرسة.

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