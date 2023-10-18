المنفي: قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية للشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلي الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد، معتبرًا إياه «جريمة حرب وإبادة جماعية».

وقال المنفي، في بيان: «ندين ونستنكر بشدة الاستهداف الوحشي الجبان لمستشفى المعمداني بغزة والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني».

وجدد رئيس المجلس الرئاسي رفضه «للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة»، داعيًا في الوقت نفسه «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر».

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من جانبه، اعتبر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني «فاق كل ما سبق من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وخرجت في مصراتة ومطرابلس مساء الثلاثاء، تظاهرات للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي، ومرددين هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى وداعمة للمقاومة الفلسطينية.