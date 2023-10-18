الكوني يستهجن مجزرة مستشفى المعمداني: «فاقت كل ما سبق من جرائم الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط

استهجن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد، معتبرًا إياها «فاقت كل سابق من جرائم الحرب».

وغرد الكوني، عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقا): «بأي كلم قد نستهجن فداحة جنونًا جهنميًا صب نيران من حقد على مكان إيواء مصابين؟ ىأي كلم استنكار يمكن أن نرفعه للعالم أمام وجع مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني». وقال الكوني إن هذه الجريمة فاقت «كل سابق من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية».

وفي وقت سابق اليوم، دان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ووصف الواقعة بـ«الجريمة الوحشية»، مستنكرًا «هذا الجرم الذي فاق كل الحدود». وطالب في الوقت نفسه «كل دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقاف هذه الجرائم، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر»، بحسب في منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

- متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

- تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني

- وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها

وشهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء الثلاثاء توافد المئات للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي. وردد المتظاهرون هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة للمقاومة الفلسطينية من بينه: «بالروح بالدم نفديكِ يا غزة»، «يا قسام يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب»، «يا صهيوني صبرك صبرك والقسامي يحفر قبرك»، «سيري سيري يا حماس أنتِ المدفع واحنا رصاص».

كما تجمع المئات أيضًا مساء اليوم أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني، حاملين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفاد مراسل قناة «الوسط» (WTV).