  • Alwasat News
Atwasat

متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 11:24 مساء
متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

توافد المئات على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني الذي يأوي نازحين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة للمقاومة الفلسطينية من بينه: «بالروح بالدم نفديكِ يا غزة»، «يا قسام يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب»، «يا صهيوني صبرك صبرك والقسامي يحفر قبرك»، «سيري سيري يا حماس أنتِ المدفع واحنا رصاص».

تظاهرة في مصراتة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني
وفي الأثناء، تجمع المئات أيضًا مساء اليوم أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني، حاملين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفاد مراسل قناة «الوسط» (WTV).

وفي وقت سابق اليوم، أن دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، واصفة الواقعة بأنها «جريمة حرب» يجب معاقبة مرتكبيها، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان.

- تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني
- وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها

ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان وإنهاء سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وقصفت طائرات الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية

«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»

ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»

بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في ...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام

علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و210 آلاف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و210 آلاف برميل
إعدام 3 أطنان من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة
إعدام 3 أطنان من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة
الدبيبة يستنكر جريمة مستشفى المعمداني في غزة
الدبيبة يستنكر جريمة مستشفى المعمداني في غزة
استرجاع سيارة مواطن سرقها مجهول من أمام منزله في بنغازي
استرجاع سيارة مواطن سرقها مجهول من أمام منزله في بنغازي
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
المزيد
منع عائلاتهم من الزيارة.. احتجاز «البعجة» وزميليه يدخل أسبوعه الثالث
منع عائلاتهم من الزيارة.. احتجاز «البعجة» وزميليه يدخل ......
متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال ......
تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني
تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني...
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة ......
استرجاع سيارة مواطن سرقها مجهول من أمام منزله في بنغازي
استرجاع سيارة مواطن سرقها مجهول من أمام منزله في بنغازي...
المزيد