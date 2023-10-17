متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

توافد المئات على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني الذي يأوي نازحين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة للمقاومة الفلسطينية من بينه: «بالروح بالدم نفديكِ يا غزة»، «يا قسام يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب»، «يا صهيوني صبرك صبرك والقسامي يحفر قبرك»، «سيري سيري يا حماس أنتِ المدفع واحنا رصاص».

تظاهرة في مصراتة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

وفي الأثناء، تجمع المئات أيضًا مساء اليوم أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني، حاملين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفاد مراسل قناة «الوسط» (WTV).

وفي وقت سابق اليوم، أن دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، واصفة الواقعة بأنها «جريمة حرب» يجب معاقبة مرتكبيها، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان.

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ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان وإنهاء سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وقصفت طائرات الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)

جانب من التظاهرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بميدان الشهداء في طرابلس، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)