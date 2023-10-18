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الدبيبة يندد بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.. ويدعو إلى موقف عربي «حازم»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 03:03 مساء
الدبيبة يندد بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.. ويدعو إلى موقف عربي «حازم»
الدبيبة يتحدث خلال مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، 18 أكتوبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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ندد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بـ«جرائم حرب وإبادة جماعية» في قطاع غزة المحاصر، داعيًا إلى موقف عربي «حازم» لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال الدبيبة: «استهداف المدنيين العزل وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس والحصار الخانق اللإنساني لقطاع غزة يعد إبادة جماعية وجرائم حرب ووصمة عار يسطرها التاريخ على جبين الاحتلال وداعميه»، وفق مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا» الرسمية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

واعتبر أن مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة «تعبر عن الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي وآلة القتل البغيضة التي تتبجح بالقوة والدعم المتغطرس اللامحدود». 

الدبيبة: ليبيا لن تدخر جهدًا لضمان عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة
وقال الدبيبة إن «ليبيا شعبًا وحكومة لن تدخر أي جهد في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على وجه السرعة وضمان عبورها وإنقاذ غزة».

وأشار في ذات السياق إلى تعبير الليبيين عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الميادين عبر المظاهرات المستمرة دعمًا لغزة المحاصرة.

ووجه حديثه لزعماء الدول العربية قائلًا: «قضية فلسطين المحورية موحدة لكل شعوبنا التي تأمل منا أن يكون لنا موقف حازم يجبر المعتدي المحتل وداعميه على وقف العدوان».

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