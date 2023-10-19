انتشال مخلفات من الحرب العالمية الثانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الخميس، انتشال أربع قذائف من مخلفات الحرب العالمية الثانية في محيط طريق الشط قرب جزيرة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقال الجهاز إن القذائف البحرية قذف بها البحر إلى مواقع مختلفة بمحيط الطريق، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بلاغ في سوق الجمعة بخصوص القذائف

ويأتي ذلك بعد تلقي مركز شرطة سوق الجمعة بلاغا بخصوص العثور على القذائف.

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وأشار البيان إلى نقل المخلفات إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

انتشال قذائف من مخلفات الحرب العالمية الثانية في طرابلس، 19 أكتوبر 2023. (جهاز المباحث الجنائية)

انتشال قذائف من مخلفات الحرب العالمية الثانية في طرابلس، 19 أكتوبر 2023. (جهاز المباحث الجنائية)

انتشال قذائف من مخلفات الحرب العالمية الثانية في طرابلس، 19 أكتوبر 2023. (جهاز المباحث الجنائية)