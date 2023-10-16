مندوب الإمارات: على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين في طي صفحة الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على طي صفحة الخلافات، والوصول إلى توافق يفضي إلى إخراج البلاد من أزمتها، مؤكدًا دعم بلاده الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.

وقال الدبلوماسي الإماراتي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، «يجب على المجتمع الدولي مساعدة الأطراف الليبية في طي صفحة الخلافات.. وإغاثة الشعب الليبي» خاصة بعد الكارثة الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، مؤكدًا أن بلاده أرسلت مساعدات وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا للمشاركة ودعم السلطات المحلية للتخفيف من وقع الكارثة في درنة.

ودعا ممثل الإمارات كل الأطراف الليبية إلى التوصل إلى حلول توافقية بشأن إجراء الانتخابات في البلاد برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة «اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ومن المهم إعطاء مؤسسات الاستثمار الليبية صلاحيات للعمل وتخفيف العقوبات».