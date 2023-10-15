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تعرف على أسطول الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 04:45 مساء
تعرف على أسطول الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط
أحد الحفارات التابعة للشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط. (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)
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نشرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد تعريفًا بالأسطول الخاص بالشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط التابعة لها، ودورها في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني عبر العديد من الأعمال والأنشطة في مختلف المواقع.

وبحسب انفوغراف نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط تمثل 10 حفارات حفر، و14 حفارة صيانة، بالإضافة إلى 3 منصات بحرية تحت صيانة وتشغيل الشركة، إلى جانب 11 حفارة مشاركة تعمل تحت مظلة الشركة.

مواقع حفارات الشركة
وتنتشر حفارات الشركة في 18 موقعًا مختلفًا بجميع أنحاء ليبيا، من بينها حقول السرير، والمسلة، وأبوالطفل، وآمال، والصحابي، والواحة، وزلطن، والمبروك والزقوط، والبيضاء، والفيل، والشرارة، والوفاء، والحمادة، والبوري، وبحر السلام، والموقع 103.

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وتأسست الشركة بعد دمج الشركة الوطنية للحفر والشركة الوطنية لخدمات آبار النفط بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء سابقًا) رقم (25) لسنة 1987، بهدف خلق قاعدة متينة للمنافسة والحد من احتكار مزاولة النشاط من قبل الشركات الأجنبية.

خدمات الشركة الوطنية للحفر
وتقدم الشركة خدمات الحفر في البر والبحر بما في ذلك حفر آبار المياه، وصيانة آبار النفط، والتسميت وتحليل الطفلة، وتمثيل الشركات الأجنبية التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها، وتملك وشراء براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال الصناعي، وحق استيراد المعدات والأجهزة.

انفوغراف لأسطول الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط. (حكومتنا)
انفوغراف لأسطول الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط. (حكومتنا)
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