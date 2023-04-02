اجتماع شركتي «الواحة للنفط» و«الوطنية للحفر» يبحث بعض المشاكل الفنية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط فتحي بن زاهية مع مسؤولين من الشركة الوطنية للحفر، لمناقشة حل المشاكل التي تواجه شركة الحفر.

وقال بيان لشركة الواحة إن الاجتماع عُقِد بمقرها صباح اليوم الأحد بحضور مدير إدارة الحفر وإدارة المشاريع الرئيسة، وئيس لجنة الإدارة عبدالمولي أبو فايد وعضو مجلس الإدارة محمد حسين.

حل المشاكل الفنية بما يخدم مصالح الشركتين

وناقش المجتمعون أوجه التعاون المشترك فيما بين الشركتين وحلحة المشاكل الفنية العالقة وآليات تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، وصول الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 933 مليون قدم مكعبة، وذلك في وقت بلغ فيه إنتاج النفط الخام مليون و 213 ألف برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة في بيان وصول إنتاج المكثفات إلى 55 ألف برميل يوميًا، مضيفة أن كميات الغاز المستهلك محليًا توزعت بين 57 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية لنفط.