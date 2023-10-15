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إسكتلندا تقدم مساعدات طارئة لمتضرري العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 15 أكتوبر 2023, 09:07 صباحا
إسكتلندا تقدم مساعدات طارئة لمتضرري العاصفة «دانيال»
آثار الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (الإنترنت)
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أعلنت حكومة إسكتلندا تخصيص تمويل جديد، لدعم المشروعات الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والغذاء والمأوى للمتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، وكذلك سكان قطاع غزة.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية كريستينا ماكيلفي، أمس السبت، أن الحكومة الإسكتلندية ستقدم من خلال صندوق الطوارئ الإنساني 250 ألف جنيه إسترليني، لدعم جهود الإغاثة في ليبيا، ومساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت مدن عدة، سبتمبر الماضي، جراء العاصفة «دانيال»، على ما نقل موقع الحكومة الإسكتلندية.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسجيل وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص جراء الفيضانات والسيول العارمة التي صاحبت العاصفة «دانيال»، مع فقدان ما يقرب من 10 آلاف شخص.

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تمويل طارئ إلى غزة
في سياق آخر، خصصت الحكومة الإسكتلندية 500 ألف جنيه إسترليني إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، استجابة للمطالب الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأعلنت «أونروا» حاجتها إلى تمويل طارئ، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن القصف الإسرائيلي الشديد لقطاع غزة، وحاجتها لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية لأكثر من 250 ألف شخص موجودين في مواقع تابعة للوكالة، و250 ألف آخرين من مواطني القطاع.

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