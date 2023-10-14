سحب عينات من أسر ضحايا «دانيال» بدرنة لمطابقتها مع الجثث المجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، في إجراءات سحب عينات من أسر الضحايا والمفقودين في درنة لمطابقتها مع عينات جرى سحبها من الجثث مجهولة الهوية التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، إن إدارة قيد الأهالي وبالتنسيق مع النيابة العامة فتحت مكتبين بمنطقتي باب طبرق وشيحة في مدينة درنة لاستقبال أسر الضحايا والمفقودين وفتح ملفات لهم وسحب عينات دم لتحليل الحمض النووي لها ووضعها في قاعدة بيانات لمطابقتها لاحقًا مع العينات التي سُحبت من الجثث مجهولة الهوية حسب الخطوات المتعارف عليها دوليًا.

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وقبل أسبوع، تمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من انتشال سبع جثث من البحر بعدما جرفتها السيول والفيضانات شرق مدينة درنة بمنطقة وادي الخبطة.

وبلغ عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة، وذلك بعد انتشال ثمانية جثامين في المدينة، في الرابع من أكتوبر الجاري، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

سحب عينات من أسر ضحايا «دانيال» في درنة، 14 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

سحب عينات من أسر ضحايا «دانيال» في درنة، 14 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)