الدبيبة يشدد على استكمال صيانة مباني قطاع العدل في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، دعم السلطات القضائية الليبية التي باتت «تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب»، مشددًا على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة لمجمع المحاكم في مدينة مصراتة، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة، وفق ما نشرت صفحة «حكومتنا» الرسمية على موقع «فيسبوك».

وعقد الدبيبة اجتماعًا موسعًا حضره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الصديق الصور، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء علي الضراط، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء عمر أبوغدادة.

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حصر المشروعات المتوقفة داخل قطاع العدل

‎وتطرق الدبيبة خلال الاجتماع إلى دور المحامين في مصراتة خلال ثورة فبراير، ودورهم النضالي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين، مستذكرًا البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة.

بدوره، أشاد النائب العام بمجهودات الحكومة لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مشددًا على دور الجهات القضائية وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس مجمع المحاكم مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة لقطاع العدل داخل مصراتة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها.

اجتماع الدبيبة في مصراتة مع عدد من مسؤولي قطاع العدل، 14 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة في مصراتة مع عدد من مسؤولي قطاع العدل، 14 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة في مصراتة مع عدد من مسؤولي قطاع العدل، 14 أكتوبر 2023. (حكومتنا)