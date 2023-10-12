الدبيبة يطالب برفع وتيرة العمل الحكومي لدعم المواطنين بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعضاء فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي بضرورة رفع وتيرة العمل، والتنسيق مع المؤسسات كافة، والعمل من أجل المواطنين بالمناطق المنكوبة، وعدم الالتفاف لأي معوقات تحول دون وصول الدعم اللازم للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي.

واجتمع الدبيبة في طرابلس صباح اليوم الخميس مع فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي، وعمداء بلديات الجبل الأخضر: البيضاء وشحات وعمر المختار ودرنة وساحل الجبل وتوكرة ورأس الهلال، ومدير صندوق إعمار درنة وبنغازي، ومدير صندوق الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.

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وخصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ الدعم الاجتماعي والجدول الزمني لتوريد البيوت المتنقلة، ومتابعة صيانة المدارس المتضررة بالمناطق المتضررة، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

إتمام أعمال حصر الأضرار بالمناطق المنكوبة

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أن أعمال الحصر بالمناطق المتضررة «قد تمت»، منوهة إلى أنه «ستُطلق جملة من إجراءات الدعم والمساندة وفق خطة (سند وطن) التي أطلقها الدبيبة، وتشمل دعم النازحين والمتضررين وعائلات الشهداء والمفقودين بالتنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي».

كما أكد مدير صندوق الإنماء ياسين الأبيض أن أعمال توريد البيوت المتنقلة قد بدأت، وستصل الشحنة الأولى إلى ميناء طبرق في يوم 18 من الشهر الجاري، وتشمل البنية التحتية وتهيئة الموقع الخاص بالمشروع.

كما أكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف استمرار أعمال الصيانة للمدارس المتضررة وفق الجدول الزمني المعتمد من خلال فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية.

الدبيبة خلال اجتماعه مع الفريق الحكومة للاستجابة السريعة والطوارئ وعمداء بلدات الجبل الأخضر، الخميس 12 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال اجتماعه مع الفريق الحكومة للاستجابة السريعة والطوارئ وعمداء بلدات الجبل الأخضر، الخميس 12 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال اجتماعه مع الفريق الحكومة للاستجابة السريعة والطوارئ وعمداء بلدات الجبل الأخضر، الخميس 12 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال اجتماعه مع الفريق الحكومة للاستجابة السريعة والطوارئ وعمداء بلدات الجبل الأخضر، الخميس 12 أكتوبر 2023. (حكومتنا)