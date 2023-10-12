الدبيبة يبحث تنفيذ خطة مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي مراحل تنفيذ خطة العمل للعامين 2022 و2023، إضافة إلى الاطلاع على مخرجات المشاريع التابعة له.

وأكد ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة لتنفيذ وتحديد أولويات المشاريع المقترحة للتخطيط العام 2024، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأثنى الدبيبة على دور المجلس ومساهمته في تحقيق التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.

4 ملفات في خطة 2023

وخلال اجتماع الدبيبة بالمجلس في نوفمبر العام 2022، بصفته رئيسًا لمجلس أمنائه، طالب الدبيبة بضرورة إعطاء الأولوية لأربعة ملفات في خطة العمل للعام 2023.

وتتمثل تلك الأهداف في إصلاح الوظيفة العامة والتسكين وتعزيز اللامركزية وإصلاح وتطوير التخطيط العمراني وغيرها من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.