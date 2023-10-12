  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يبحث تنفيذ خطة مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 09:39 صباحا
الدبيبة يبحث تنفيذ خطة مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي
الدبيبة متحدثا مع المسؤولين ببلدية طرابلس المركز، 7 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي مراحل تنفيذ خطة العمل للعامين 2022 و2023، إضافة إلى الاطلاع على مخرجات المشاريع التابعة له.

وأكد ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة لتنفيذ وتحديد أولويات المشاريع المقترحة للتخطيط العام 2024، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأثنى الدبيبة على دور المجلس ومساهمته في تحقيق التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.

4 ملفات في خطة 2023
وخلال اجتماع الدبيبة بالمجلس في نوفمبر العام 2022، بصفته رئيسًا لمجلس أمنائه، طالب الدبيبة بضرورة إعطاء الأولوية لأربعة ملفات في خطة العمل للعام 2023.

وتتمثل تلك الأهداف في إصلاح الوظيفة العامة والتسكين وتعزيز اللامركزية وإصلاح وتطوير التخطيط العمراني وغيرها من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»
«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سرق مليوني دينار و44 ألف يورو بقوة السلاح
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سرق مليوني دينار و44 ألف يورو بقوة ...
حبس مديرين سابقين ومسؤول الاعتمادات المستندية في مصرف الصحاري
حبس مديرين سابقين ومسؤول الاعتمادات المستندية في مصرف الصحاري
محادثات جزائرية - ألمانية تتناول الوضع في ليبيا
محادثات جزائرية - ألمانية تتناول الوضع في ليبيا
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
خلال لقائهم الحويج.. رجال أعمال أتراك يعربون عن اهتمامهم بالاستثمار بليبيا
خلال لقائهم الحويج.. رجال أعمال أتراك يعربون عن اهتمامهم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (12 أكتوبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (12 ......
الدبيبة يبحث تنفيذ خطة مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي
الدبيبة يبحث تنفيذ خطة مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي...
البعثة الأممية تنتهي من المراجعة الأولية لقانوني الانتخابات.. وتحدد 4 قضايا خلافية
البعثة الأممية تنتهي من المراجعة الأولية لقانوني ......
خلال لقائهم الحويج.. رجال أعمال أتراك يعربون عن اهتمامهم بالاستثمار بليبيا
خلال لقائهم الحويج.. رجال أعمال أتراك يعربون عن اهتمامهم ......
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»...
المزيد