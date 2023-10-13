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«الأمن الداخلي»: نحو 40 مسلحًا رافقوا البرغثي بعضهم له صلة بـ«أنصار الشريعة» ومجلس «شورى بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 10:44 مساء
«الأمن الداخلي»: نحو 40 مسلحًا رافقوا البرغثي بعضهم له صلة بـ«أنصار الشريعة» ومجلس «شورى بنغازي»
مدير إدارة المعلومات والتحقيق في جهاز الأمن الداخلي خلال مؤتمر بمقر الجهاز لإعلان نتائج التحقيق مع العناصر المسلحة المؤيدة للمهدي البرغثي، 13 أكتوبر 2023. (لقطة مثبتة من مقطع مصور)
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قال مدير إدارة المعلومات والتحقيق في جهاز الأمن الداخلي إن التحقيقات المبدئية التي جرت مع المجموعة المسلحة بقيادة المهدي البرغثي، والتي جرت السيطرة عليها، توصلت إلى عدد من النتائج، منها أنه جرى التنسيق مع خالد بولغيب لدخول المدينة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي اليوم الجمعة أن التنسيق جرى على مستوى محلي وخارجي مع دعم من «بعض ضعاف النفوس»، متهمًا البرغثي بشراء أسلحة وذخائر.

بعض العناصر المسلحة تورط في ارتكاب مجزرة براك الشاطئ
ونوه بأن عدد عناصر المجموعة نحو 40 شخصًا، «أغلبهم يعرفون بعضهم بعضًا ومنهم من بايع (أنصار الشريعة) ولهم أنشطة معادية للدولة، وبعضهم شارك في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ وارتكاب مجزرة براك الشاطئ التي فيها ضحايا كثيرون».

ولفت إلى أن عددًا من الأسماء المتورطة في الهجوم لهم تواصل مع «مجلس شورى بنغازي». كما أن منهم من يعرف الدروب الصحراوية ومختص في ذلك.

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اتهامات من جهاز الأمن لحكومة الدبيبة بتأجيج الرأي العام في بنغازي
وتحدث مدير التحقيق في جهاز الأمن الداخلي عن تورط «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في تأجيج الرأي العام داخل بنغازي، وفق اعترافات المتورطين»، مشيرًا إلى محاولات لزعزعة استقرار بنغازي منذ فترة.

وأشار إلى ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع المجموعة المسلحة، منها: 20 قذيفة أر بي جي ، و60 دانة، و100 سلاح كلاشينكوف، وقنابل للقنص، وغيرها.

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